Il valore degli alimenti e della dieta dei Nebrodi

Conferenza

Venerdì 21 Maggio 2021

Con una conferenza organizzata on line per il prossimo 21 maggio, a partire dalle 15.30, prende ufficialmente il via l'azione di educazione alimentare nata dal protocollo sottoscritto tra il Parco dei Nebrodi, il Consorzio della Banca Vivente del Germoplasma vegetale dei Nebrodi e l'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica.



Un momento scientifico-culturale che prevede numerosi contributi nelle due sessioni dedicate al valore dei semi e al culto della tradizione, in omaggio all'azione della Banca del Germoplasma e alla Dieta mediterranea, stile di vita della tradizione del comprensorio.



Previsti gli interventi di saluto di Domenico BARBUZZA Presidente del Parco dei Nebrodi, Marco TONELLI Presidente Albo Nazionale Dietisti Santino MORABITO Presidente ADI Sicilia.



Presentazione affidata a Maria Lidia LO PRINZI, Dietista.



Moderatori Giuseppe MALFI Presidente Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica e Maurizio BATTINO Univ. Politecnica delle Marche, Editor in Chief of Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism



Questi gli interventi in programma