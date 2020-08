Nuovo corridoio ecologico a Novate Milanese

Parco Nord Milano aumenta il proprio perimetro con un nuovo importante corridoio ecologico nel Parco Balossa.

(Sesto S. Giovanni, 11 Ago 20) Il Comune di Novate Milanese infatti ha affidato al Parco Nord Milano la cura e la manutenzione di un'area di 18.000 mq che, percorrendo i campi agricoli tra via Balossa e via Cavour, connette attraverso un corridoio boscato il confine nord ovest del Parco Nord e le aree a verde del Comune di Novate Milanese.

I nostri progetti di riqualificazione e rinaturalizzazione sono da sempre caratterizzati dalla presenza di corridoi ecologici creati nell'area metropolitana milanese al fine di preservare la biodiversità e gli habitat naturali attraverso il territorio urbanizzato.

Rappresentando elementi di continuità naturale, i corridoi ecologici sono fondamentali per ampliare e diversificare la popolazione di fauna e flora in città e permettere quindi la creazione di nuovi habitat ecologici anche in aree caratterizzate dalla presenza di infrastrutture. È il caso del nuovo corridoio ecologico che sorgerà nel Parco della Balossa, area prevalentemente a vocazione agricola: una passeggiata lungo i campi all'ombra di specie arboree e arbustive autoctone quali aceri, carpini, noccioli, biancospini e querce, alternati da aree a prato per favorire la biodiversità e arricchire il paesaggio.

Giovanna Acunzo, Consigliera del Parco Nord Milano, ha collaborato all'individuazione di alcuni interventi migliorativi che prenderanno il via dal prossimo autunno, volti a rendere il passaggio più sicuro e curato sempre mantenendo la vegetazione spontanea che caratterizza la natura dei corridoi ecologici. «Siamo felici di iniziare questa collaborazione con il Parco Nord Milano» commenta la Sindaca di Novate Milanese, Daniela Maldini «che porta benefici alla nostra comunità, rappresentando un esempio che potrà essere replicato, nell'ottica di avere una sempre maggiore connessione verde tra le aree urbanizzate del territorio».

"Il nuovo corridoio ecologico al Parco Balossa costituisce un ampliamento del Parco Nord Milano verso Novate Milanese; importante per espandere il verde e la natura a un'ulteriore porzione dell'area nord della Città Metropolitana di Milano", commenta Marzio Marzorati, Presidente del Parco Nord Milano, "la Città di Novate Milanese avrà quindi un nuovo luogo di passaggio ad alto valore naturalistico che migliorerà la qualità ambientale del territorio e che quindi andrà a beneficio di tutta la comunità".