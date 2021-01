Servizio Civile al Parco Nord Milano

Candidati per svolgere il servizio civile al Parco Nord Milano

(Sesto S. Giovanni, 05 Gen 21) Sono aperte le candidature per il Servizio Civile Universale 2021: se hai dai 18 ai 28 anni puoi candidarti per svolgere il servizio civile al Parco Nord Milano!

Anche quest'anno è possibile partecipare a uno dei tre progetti di Servizio Civile Universale promossi da AREA Parchi (Archivio Regionale dell'Educazione Ambientale dei Parchi lombardi), dalle dodici aree protette regionali tra cui Parco Nord Milano insieme all'Associazione Orto Comune Niguarda, la Fondazione Cineteca Italiana e l'Associazione Culturale Casa Testori.

Tutti i progetti hanno durata 12 mesi e si sviluppano nell'area d'intervento "educazione allo sviluppo sostenibile" prevedendo attività di educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport.

I progetti ai quali è possibile candidarsi per svolgere il servizio civile al Parco sono tre, clicca sulla scheda di progetto per scoprire le attività previste:

Il Servizio Civile Universale al Parco Nord Milano è un'esperienza unica e un vero e proprio percorso di formazione che permette ai giovani di prestare servizio all'interno del Parco lavorando a contatto con la natura e imparando ad affrontare i temi legati alla biodiversità, alla tutela dell'ambiente e alla promozione della sostenibilità, attraverso percorsi didattici ed eventi socio-culturali.

Per partecipare è necessario presentare la propria candidatura sulla piattaforma online dedicata e utilizzando lo SPID per accedere. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede, il codice per scegliere Parco Nord Milano come sede del servizio civile è SU00276. Trovate qui tutti i dettagli di partecipazione e il testo integrale del bando.

Cosa aspetti? La scadenza per inviare la domanda di partecipazione è entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021.

Scadenza 08/02/2021