Aspetti sociali e culturali della crisi climatica

Laboratorio Partecipativo di antropologia

(Sesto S. Giovanni, 04 Mag 21) Domani pomeriggio vi invitiamo a seguire il Laboratorio Partecipativo di antropologia insieme agli studenti dell' Università degli Studi di Milano-Bicocca e all'associazione HIMBY - Hot In My Backyard.

Vi aspettiamo alle 14,30 in diretta sul canale YouTube di Parco Nord Milano!

