Parco Nord Milano per la cura e la valorizzazione della Riserva Naturale Val di Mello

Il Comune di Val Masino affida a Parco Nord Milano la direzione delle attività tecnico-scientifiche della Riserva Naturale Val di Mello per promuovere la fruizione sostenibile degli ecosistemi naturali

Sesto S. Giovanni, 17 settembre 2021 – È stato annunciato ieri, in occasione dell'evento di inaugurazione del Festival della Biodiversità, il nuovo affidamento a Parco Nord Milano dell'incarico di coordinamento e di direzione delle attività tecnico-scientifiche e operative della Riserva Naturale Val di Mello in Comune di ValMasino.

Obiettivo dell'accordo è quello di garantire la fruizione sostenibile della Riserva Val di Melloattraverso la cura e la valorizzazione del territorio e degli ecosistemi naturali che ad oggi subiscono una forte pressione turistica da parte di visitatori spesso inconsapevoli, disinformati e con stili di vita poco rispettosi del contesto naturale, tali da compromettere la qualità degli ecosistemi naturali della Riserva Naturale.

"Siamo davvero felici di poter collaborare con il Comune di Val Masino nella gestione di un'area naturale bellissima e ricca di biodiversità. La Città Metropolitana e le Alpi sono unite da un legame storico e culturale, ma anche ambientale, che ci permetterà di rafforzare la rete tra i cittadini e le comunità locali", commenta Marzio Marzorati, Presidente di Parco Nord Milano, "Abbiamo un atteggiamento partecipativo e affrontiamo la sfida di questa collaborazione con la certezza di poter costruire una relazione positiva e una partnership tecnica per futuri progetti, mettendo in rete i territori e le competenze locali. Dopo la grande pandemia che ci ha colpito, i lombardi hanno apprezzato ancora di più il loro territorio vivendo gli spazi naturali. Una gestione sostenibile e il mantenimento della loro bellezza sono condizioni imprescindibili sulle quali vogliamo lavorare".

All'evento di inaugurazione era presente anche il Sindaco di Val Masino Simone Songini, che ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto: "Lungo il percorso che come Amministrazione comunale abbiamo avviato per la tutela e la valorizzazione della Val di Mello, l'accordo con il Parco Nord Milano rappresenta una snodo fondamentale nell'ottica di una gestione sostenibile di questa straordinaria risorsa naturalistica", ha commentato il Sindaco Songini, "Ci affidiamo a un partner di altissimo livello che ha al suo interno le competenze e le professionalità più adatte per promuovere una nuova fruizione, più consapevole e più rispettosa, da parte dei visitatori. Entrando nella rete dei parchi regionali avremo a disposizione strumenti e canali nuovi per promuovere il nostro territorio presso un pubblico attento agli aspetti legati alla sostenibilità ambientale".

Albino Taeggi, Presidente della Riserva Val di Mello, ha aggiunto: "Per la Riserva naturale della Val di Mello l'accordo con Parco Nord Milano rappresenta una grande opportunità, un passo importante sia per la tutela che per la promozione, nel presente come nel futuro. Teniamo particolarmente alla valle e riteniamo sia il momento giusto per dare una svolta, per la sua salvaguardia innanzitutto ma anche nell'interesse di chi la frequenta".

La Riserva Naturale Val di Mello è stata istituita da Regione Lombardia in virtù del suo elevato valore naturalistico, faunistico e paesaggistico, che la pone come biotopo unico in tutta la Regione, rappresentando quindi un patrimonio sia della comunità locale che dell'intera comunità lombarda e nazionale. All'interno della Riserva è situata inoltre l'area SIC "Val di Mello - Piano di Preda Rossa" afferente alla Rete Natura 2000, riconosciuta a livello comunitario, dando pertanto rilievo anche internazionale all'intero ecosistema vallivo.

"Il compito di gestire una riserva naturale come la Val di Mello è al contempo impegnativo ed entusiasmante. La competenza maturata dal Parco Nord Milano in questi anni, da un lato a ricostruire e curare quotidianamente nuovi ecosistemi e dall'altro a guidare i cittadini ad una corretta e sostenibile fruizione degli stessi, credo sia la carta più importante che possiamo giocare per valorizzare al meglio il meraviglioso contesto naturale in cui è immersa tutta la Val Masino e la Val di Mello in particolare" dichiara Riccardo Gini, Direttore di Parco Nord Milano.