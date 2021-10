24 ottobre: Giornata Regionale delle GEV 2021

(Sesto S. Giovanni, 22 Ott 21) Quest'anno si terrà a Minoprio, nella cornice del Parco delle Groane, la reunion delle Guardie Ecologiche Volontarie regionali. Un appuntamento importante per le GEV delle aree protette che è stato ripristinato da pochi anni e poi necessariamente interrotto a causa della pandemia. La ripresa di questo importante appuntamento è avvenuta nel 2019 al Parco Nord Milano: "Per noi questo è un momento molto sentito e sono orgoglioso di aver contribuito al ripristino, dopo tanto tempo, della Giornata Regionale delle GEV come ricorrenza annuale fissa" – ha dichiarato il Cavaliere Ufficiale Erminio Capelloni, Responsabile del Servizio Vigilanza Ecologica Volontaria di Parco Nord Milano – "Finalmente dopo la pandemia siamo felici di ritrovarci domenica 24 ottobre a Minoprio, insieme a tutti gli altri colleghi regionali e alle GEV del Parco delle Groane con le quali abbiamo collaborato attivamente anche per l'organizzazione di questa giornata speciale". Parco Nord Milano parteciperà infatti con una delegazione di 44 Guardie Ecologiche Volontarie e del Presidente del Parco Nord Milano, Marzio Marzorati.

Il ricco programma della giornata si aprirà con una Santa Messa in memoria delle GEV scomparse, vittime del Covid-19, e proseguirà con gli interventi istituzionali dell'Assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, del Presidente del Parco delle Groane Emiliano Campi, del Presidente della Fondazione Minoprio Stefano Peverelli e del Sindaco di Vertemate con Minoprio, Maurizio Capitani. Una parte della mattinata sarà inoltre dedicata al ruolo delle GEV durante l'emergenza sanitaria, fondamentale per le aree protette. "Le Guardie Ecologiche Volontarie rappresentano l'anello di congiunzione con il territorio che si è rivelato essere essenziale durante la pandemia" – commenta Marzio Marzorati, Presidente di Parco Nord Milano – "Infatti il Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria non ha mai interrotto l'attività ed è grazie al lavoro volontario delle GEV che sono state fatte rispettare le norme anti-Covid permettendo la fruizione sicura nelle aree protette, senza mai tralasciare le preziose attività di educazione e tutela degli habitat e della biodiversità. La Giornata Regionale delle GEV è il giusto riconoscimento pubblico a quella parte della società civile che ogni giorno si dedica al lavoro volontario con impegno, passione e dedizione".

Programma della giornata qui