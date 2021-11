Aperta la selezione per Responsabile del Servizio di Vigilanza

Avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di Istruttore direttivo dei Servizi di Vigilanza

(Sesto S. Giovanni, 16 Nov 21) Al Parco Nord Milano è indetta la selezione per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di Istruttore direttivo dei Servizi di Vigilanza (Categoria D, del CCNL Comparto Funzioni Locali, secondo la normativa in vigore) con procedimento di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001).

Il candidato dovrà svolgere attività caratterizzate da elevate conoscenze specialistiche di tipo tecnico e giuridico che possono interessare tutta l'attività di vigilanza all'interno del Parco, volta a:

consentire la regolare fruizione del verde e delle strutture pubbliche,

prevenire situazioni di degrado e di rischio per la libera fruizione e durante manifestazioni organizzate dall'Ente,

contrastare fenomeni di illegalità,

segnalare eventuali abusi o notizie di reato alle autorità competenti,

seguire processi amministrativi di concessione pubblica, autorizzazioni, ordinanze direttoriali,

coordinarsi in casi di emergenza con le strutture di Protezione Civile e di soccorso pubblico.

È possibile consultare qui il relativo avviso di mobilità con tutti i dettagli per la presentazione della domanda di partecipazione che è da inviare per via telematica attraverso la piattaforma www.asmelab.it entro il 4 dicembre alle ore 18.

Scadenza 04/12/2021