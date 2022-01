(Sesto S. Giovanni, 05 Gen 22) Per l'elaborazione di progetti legati ad interventi per il PNRR, l'Ente Parco Nord Milano ricerca n.2 neo architetti o ingegneri per attivare una collaborazione con il Servizio progetti del parco.

Sono competenze minime necessarie l'ottima conoscenza dei programmi Qgis e Autocad, rappresentano un plus l'uso di Photoshop, Illustrator, di programmi per il disegno e la modellazione 3D (Blender o altro).

Si richiede un impegno minimo di 20 ore settimanali in presenza e disponibilità a trasferte per rilevamenti in cantiere nel territorio di Città Metropolitana di Milano.

Si offre contratto a progetto della durata di un anno con possibilità di estensione per i successivi due anni.

Inviare CV aggiornato a papa@parconord.milano.it entro il 21.01.22

Scadenza 21/01/2022