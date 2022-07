(Sesto S. Giovanni, 25 Lug 22) Quest'anno dal 15 al 25 settembre 2022 si svolge la sedicesima edizione del Festival della Biodiversità, evento organizzato da un comitato promotore composto da enti istituzionali, associazioni, cooperative e società, di cui l'Ente Parco Nord Milano è capofila.

Il tema che quest'anno declina la proposta culturale del festival è l'Amazzonia prendendo spunto dagli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e dalla campagna "Ama la terra, Ama te stesso, AMAzzonia" di COSPE cui Parco Nord Milano aderisce.

Il Festival vuole evidenziare come il destino dell'ultima grande Foresta primoridale è vitale per tutto il Pianeta e vuole farsi parte attiva con atti concreti per aiutare la resistenza dei popoli che ne sono custodi.

Vi aspettiamo al Parco!

www.festivalbiodiversita.it