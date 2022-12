In occasione della Giornata mondiale del suolo l’Ente Parco lancia la campagna di raccolta fondi per l’acquisto di nuovi terreni

(Sesto S. Giovanni, 06 Dic 22) Sesto S. Giovanni, 6 dicembre 2022 – In occasione della Giornata mondiale del suolo, ieri lunedì 5 dicembre, Parco Nord Milano lancia la campagna di raccolta fondi "Insieme per la Terra" volta a sostenere il progetto di acquisto di 18 ettari di nuovi terreni nell'area della Balossa.

La serata di presentazione del progetto si è tenuta ieri sera a Oxy.gen alla presenza di istituzioni, soci, partner, associazioni, università, aziende e realtà della rete dell'Ente Parco. Il Presidente del Parco Nord Milano, Marzio Marzorati, ha aperto la serata partendo dai dati del consumo di suolo in Italia: secondo il rapporto 2022 sul "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente nel 2021 sono stati consumati in media 19 ettari di suolo al giorno, il valore più alto degli ultimi 10 anni, che ha portato a 70 km2 di nuove coperture artificiali in un solo anno. Il cemento ricopre ad oggi 21.500 km2 di suolo nazionale, causando impermeabilità del suolo; aumento degli allagamenti; aumento delle ondate di calore e perdita di aree verdi, di biodiversità e dei servizi ecosistemici.

Nel 2022 Parco Nord Milano ha acquistato complessivamente 18 ettari di nuovi terreni, di cui 3 grazie al finanziamento regionale della legge n.9, i restanti attraverso un finanziamento di circa 2 milioni di euro con Cassa Deposito e Prestiti. Si tratta di terreni agricoli dell'area Balossa che sono stati tolti al consumo di suolo per restituirli attraverso progetti di fertilizzazione e riqualificazione alla fruizione dei cittadini.

"Abbiamo acceso un mutuo, un debito con le banche ma anche un credito con la natura: l'ampliamento del Parco è volto ad aumentare la biodiversità peri-urbana, a migliorare i servizi ecosistemici naturali, a rafforzare la fruizione dei cittadini ma anche a rendere più bello il paesaggio e vivibile il verde in città. Ringrazio la Comunità del Parco che ha creduto in questa proposta e in particolare i Comuni di Novate Milanese e di Cormano che in questo territorio stanno facendo un investimento sociale e naturale importante" – commenta Marzio Marzorati, Presidente di Parco Nord Milano - "In questa giornata dedicata al suolo è simbolico che il Parco che da 40 costruisce natura all'interno della città, lancia una proposta di partecipazione alle comunità locali che possono diventare solidali e sostenitrici di questo progetto di riqualificazione delle aree verdi della città. Il piano di governo del territorio del parco è a zero consumo di suolo e i dati condivisi sul consumo di suolo ci dicono che questa deve essere la direzione per tutta l'area metropolitana, cruciale per affrontare l'adattamento climatico in città e fronteggiare gli effetti collaterali della crisi climatica. Il progetto di raccolta fondi nasce dall'amore che i cittadini e le comunità locali hanno per il Parco Nord Milano, dimostrato dall'alta fruizione ma anche dalle innumerevoli attività sociali, sportive, culturali e naturalistiche che fanno vivere questo territorio naturale in un'area molto antropizzata della regione. Con la campagna di raccolta fondi "Insieme per la Terra" Il Parco Nord Milano vuole rendere partecipato questo importante processo di acquisto terreni, ampliamento del Parco e restituzione del suolo alla comunità: la natura non è un costo ma un investimento per il futuro".

"Insieme al Parco, la terra diventa di tutti" è il messaggio di "Insieme per la Terra", la campagna di raccolta fondi che è stata lanciata a Natale da Parco Nord Milano ma che è desinata a proseguire per tutto il 2023 con il supporto degli stakeholder dell'ente Parco che sono invitati a creare sinergie e sviluppare insieme modalità di promozione e coinvolgimento dell'intera comunità. Per Natale è possibile donare una zolla di terreno ai propri cari, regalando terra si regala il futuro: attraverso la piattaforma di crowdfunding Rete del Dono è possibile fare delle donazioni libere o scegliere quante zolle di terra, ovvero di metri quadrati di terreno, ricevendo l'attestato di donazione e diverse ricompense dal calendario 2023 di Parco Nord Milano, al segnalibro "Insieme per la terra", ai semi da far germogliare sul proprio balcone, il libro "Parco Nord Milano, l'anima verde della metropoli" e biglietti per le partite dell'Inter allo stadio di San Siro.

Per scoprire di più e sostenere il progetto clicca qui:

INSIEME PER LA TERRA

GUARDA IL VIDEO

Per informazioni

Silvia Argentiero

Comunicazione, social media e rapporti con la stampa

+39 3938475896 • argentiero@parconord.milano.it