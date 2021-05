La Guida della Ciclovia dell'Oglio da domani in libreria e on line!

di Paolo Patanè, edizione EDICICLO

(Orzinuovi, 04 Mag 21) La Guida della Ciclovia dell'Oglio da domani in libreria e on line!

di Paolo Patanè, edizione EDICICLO

(Calvatone, 28 Apr 21) Da domani 29 aprile troverete in libreria o on line la nuova Guida della Ciclovia dell'Oglio, di Paolo Patanè, EDICICLO Editore!

Con i suoi 280 km l'Oglio è il quinto fiume d'Italia per lunghezza. La ciclovia ne segue tutto il corso, attraversando paesaggi tanto diversi quanto sorprendenti.

Un viaggio di 280 km, tutto in territorio lombardo, dai ghiacciai alpini al Po. È un percorso che attraversa paesaggi molto vari: i boschi e i pascoli della Valle Camonica, le rive del lago d'Iseo, le infinite campagne della pianura lombarda.

Un'esperienza alla portata di tutti, che attraversa magnifici scenari naturali ma anche territori ricchi di storia e cultura. Potrete conoscere i siti archeologici e le meravigliose pievi romaniche affrescate della Valle Camonica. Farete soste negli antichi borghi del lago, con le loro piazze e i loro portici. Andrete alla scoperta della lunga pianura che da sud del lago arriva al Po, nei pressi di Mantova, ricca di oasi naturalistiche ma anche di castelli e palazzi incantevoli. È una lunga pedalata per chi ama andare alla scoperta dei tesori meno noti, per chi è curioso e ama lasciarsi sorprendere da un territorio ricco di meraviglie. Un viaggio tra luoghi lontani dai circuiti turistici, che vi conquisteranno con i loro ritmi lenti, la loro quiete, i loro antichi equilibri tra uomo e natura.

Paolo Patanè si presenta così: sono un milanese che da anni esplora,a piedi o in bicicletta, il territorio della propria regione (in realtà non solo quello...). Mi piace andare alla scoperta dei luoghi meno noti, delle tante meraviglie nascoste di cui l'Italia è piena. E ogni tanto li racconto su riviste, sul web o in guide come questa.