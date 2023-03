(Orzinuovi, 06 Mar 23) WOWnature è la prima iniziativa al mondo che permette a cittadini, enti e aziende di crescere nuove foreste e proteggere quelle esistenti, nel rispetto dei più alti standard di gestione forestale come la certificazione del Forest Stewardship Council ® (FSC-N001935). Con WOWnature puoi prenderti cura dei luoghi che ami, lasciando il mondo meglio di come l'hai trovato. WOWnature è un'iniziativa di Etifor | Valuing Nature, spin-off dell'Università di Padova.

L'area d'intervento ricade totalmente all'interno di un sito Rete Natura 2000: SIC IT20A0007 "BOSCO DELLA MARISCA" e gli interventi candidati e finanziati con il presente progetto permetteranno al Parco di intervenire in aree sensibili la cui gestione deve essere attenta e opulata.

L'esigenza di realizzare la Rete Natura 2000, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE (art. 2), è nata con la precisa finalità di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo.

Il SIC rappresenta un ambiente unico che necessita di urgenti interventi antropici per poter invertire la rotta che contempla il pioppo come unico popolamento futuro.

L'area del Parco interessata dal progetto di riqualificazione ha un'estensione di 21 ettari; di questi, la quasi totalità ‐ circa 19 ‐ saranno interessati da un miglioramento forestale del bosco presente mediante taglio selettivo e sotto piantagione di nuclei puntiformi e diffusi, mentre 1,4 ha prevederanno il recupero di alcune lanche presenti ed ormai interrate; infine 1.18 ha saranno sottoposti a riforestazione per il ripristino del bosco volto a riformare l'Habitat 91F0 (Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia).

Il valore del sito è elevato, soprattutto se valutato in relazione al contesto territoriale in cui si colloca, una zona di pianura in cui assai poche sono le persistenze ambientali di un certo rilievo. I motivi di maggior vulnerabilità risiedono nella ridotta estensione dell'area protetta, che rende oggettivamente a rischio alcune tipologie, soggette a una dinamica naturale piuttosto vivace, come nel caso della vegetazione pioniera di greto, e nella pressione antropica esterna che si esprime soprattutto attraverso reiterati interventi di "erosione" degli spazi semi‐naturali a vantaggio dei coltivi.

Questo progetto è co-finanziato dal bando "Biodiversità e Clima" (BioClima) realizzato da Regione Lombardia e sostenuto da Fondazione Cariplo.

L'iniziativa Bioclima, nata nel quadro del progetto LIFE GESTIRE 2020, mira a creare modelli di finanziamento pubblico-privato per catalizzare gli investimenti in progetti di conservazione della biodiversità e adattamento al cambiamento climatico nelle foreste e aree protette lombarde.

