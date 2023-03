Passeggiata sonora per bambini e genitori a Pontoglio

Sabato 25 Marzo 2023

Qual è il suono del fiume e che suoni ci sono nel bosco? Accompagnati dalla sound artist e sensorialista Claudia Ferretti diventeremo esploratori per scoprire il parco attraverso le nostre orecchie e ascoltare cosa ci racconta, giocando con le armonie della natura. Un momento per sperimentare con la percezione, acquisendo strumenti e abilità che porteremo sempre con noi. Al termine della passeggiata conosceremo l'Azienda agricola Ranghetti Fabiano e il suo racconto. Quota: € 10 adulti e € 5 bambini, gratuito per i neonati sotto i 2 anni.

Ritrovo : Azienda agricola Ranghetti Fabiano - via S. Marta, 20, Pontoglio (BS)

Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord - 0374 837067 - cultura@parcooglionord.it