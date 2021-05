CORSO DI KAYAK

con Gionni Lanfredi

Da Sabato 8 a Domenica 9 Maggio 2021 dalle 14:00 alle 17:30

Sabato 10-11/17-18 aprile • 8-9/15-16 maggio • 5-6/12-13 giugno • 10-11/17-18 Luglio, ore 14.00

impartiscono le prime nozioni sulla conduzione, il baricentro e l'utilizzo della pagaia. In seguito per chi lo desidera seguiranno approfondimenti delle tecniche per poter discendere vari tratti del fiume. Attrezzatura fornita dall'insegnante. Prenotazione obbligatoria

Ritrovo: laghetto Insortello, uno splendido scenario popolato da numerose specie di uccelli e da una fitta vegetazione in via Brescia a Soncino (CR).

Info e prenotazioni: Gionni Lanfredi 340 5903148

Soncino 26029 Italy Luogo: Soncino

Comune: Soncino (CR)

Provincia: Cremona Regione: Lombardia

Organizzatore: Parco Oglio Nord

Info Email: cultura@parcooglionord.it Info Line: Gionni Lanfredi 340 5903148 CremonaParco Oglio Nord

Tag: sport