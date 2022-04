Martedì 19 Aprile 2022

"Concedersi del tempo è un passo verso la pace e la tranquillità interiore"

Sulle rive del fiume Oglio sperimenteremo la Kundalini, la meditazione attiva più famosa di Osho, ideale per il tramonto, è un'esperienza di movimento e staticità, liberatoria e profonda, utile per prendere uno spazio per sé, allentare le tensioni ed entrare in uno stato profondo della coscienza. Prenotazione obbligatoria. Quota: € 15 a persona.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info ed iscrizioni: M. Simona Provezza - 3381669089 - info@mariasimonaprovezza.it