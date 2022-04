Domenica 24 Aprile 2022

Una giornata enogastronomica e sociale per valorizzare i prodotti locali e salvaguardare la storia e la cultura alimentare di una comunità, nonché il paesaggio e il territorio, per favorire la biodiversità e la stagionalità. La giornata sarà animata da escursioni in natura, attività di educazione ambientale e alimentare per grandi e piccini, nella meravigliosa cornice del Parco. L'Ostello proporrà food & bar per tutta la giornata con possibilità di visitare la struttura ricettiva.

Programma della giornata:

ore 9 - PIANTE OFFICINALI con Livio Pagliari

Impariamo a riconoscere e utilizzare le erbe spontanee officinali presenti nel Parco. Foglie, fiori, radici che curano in modo semplice il corpo e lo spirito. Iscrizione entro venerdì 22 aprile. Quota € 10,00. Possibilità di pranzare su prenotazione a costo convenzionato col Parco, all'Ostello Molino di Basso. Abbigliamento adeguato al periodo, scarpe robuste.

Info ed iscrizioni: Livio Pagliari 3394181670 - skinwalker.lp@libero.it

ore 9 - QI GONG E TAI CHI con Luca Zucchi

Il Qi Gong è un'arte molto antica che deriva da una tradizione Taoista millenaria chiamata anche "arte del nutrimento della vita". Il lavoro si basa sulla lentezza del movimento, sulla respirazione e sull'ascolto. L'iscrizione è obbligatoria entro il venerdì che precede l'evento. Costo € 10.

Info ed iscrizioni: Luca Zucchi - 348 8741079

ore 10 - FACCIAMO L'ORTO con Coldiretti

I bambini potranno vivere l'esperienza diretta di mettere a dimora le piantine, comprendendo la ricchezza di madre terra. Partecipazione gratuita.

Dalle 10 alle 12 - BATTESIMO DELLA SELLA con Paola e gli amici del team

Il super pony Pampero e l'amica Sheela aspettano tutti i bambini nell'area cavalli del bosco didattico. Quota € 5. Prenotazione consigliata al numero 338 3964077

ore 10.45 - ESPLORATORI DI SUONI - passeggiata sonora per bambini e genitori con Claudia Ferretti

Qual è il suono del fiume e che suoni ci sono nel bosco? Diventeremo insieme esploratori per scoprire il parco attraverso le nostre orecchie e ascoltare cosa ci racconta. Conosceremo i suoni del parco, impareremo a distinguerli, isolarli e giocare con loro. Cammineremo insieme, ascolteremo e giocheremo con le armonie della natura. Contributo: da parte delle famiglie € 10,00 a partecipante ed € 5,00 a bambino – gratuito per i neonati sotto i 2 anni. Prenotazione obbligatoria.

dalle ore 11 APERITIVO DEL PARCO con prodotti locali

0re 14.30 e 15.30 – GIRO IN CARROZZA con Paola e gli amici del team

Un giro in carrozza trainata da cavalli per scoprire i suggestivi paesaggi del parco. Per adulti e bambini, quota € 10. Prenotazione consigliata al numero 338 3964077

ore 15 - L'UOMO DI PAGLIA con il Team di Educazione Ambientale

Un'occasione per costruire con materiale naturale e abiti usati gli antichi guardiani di orti e campi. Al termine chi vorrà, potrà lasciare il proprio uomo a guardia del bosco didattico. Merenda offerta ai partecipanti. Prenotazione obbligatoria. Partecipazione gratuita. Per tutti.

ore 16 – FACCIAMO L'ORTO con Coldiretti

I bambini potranno vivere l'esperienza diretta di mettere a dimora le piantine, comprendendo la ricchezza di madre terra. Partecipazione gratuita.

Per tutta la giornata saranno presenti gli stand dei produttori del Parco e di Coldiretti, attività di intrattenimento per bambini a cura dell'oratorio di Torre Pallavicina. La cucina dell'Ostello Molino di Basso proporrà piatti tipici con prodotti locali che potranno essere acquistati direttamente dai produttori presenti durante l'evento.

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto – Torre Pallavicina (BG)

Info: Parco Oglio Nord 366 9533121 – cultura@parcooglionord.it

Ostello Molino di Basso 0363 174 0663 – molinodibasso@gmail.com