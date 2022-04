Passeggiata sonora per bambini e genitori con Claudia Ferretti

Domenica 24 Aprile 2022

Qual è il suono del fiume e che suoni ci sono nel bosco?

Diventeremo insieme esploratori per scoprire il parco attraverso le nostre orecchie e ascoltare cosa ci racconta. Insieme conosceremo i suoni del parco, impareremo a distinguerli, isolarli e giocare con loro. Cammineremo insieme, ascolteremo e giocheremo con le armonie della natura. Un momento per passeggiare, giocare e sperimentare con la percezione, acquisendo strumenti e abilità che porteremo sempre con noi e non ascoltare più il mondo con le stesse orecchie! Contributo: da parte delle famiglie € 10,00 a partecipante ed € 5,00 a bambino – gratuito per i neonati sotto i 2 anni. Prenotazione obbligatoria.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Info: Parco Oglio Nord - 366 9533121 - cultura@parcooglionord.it