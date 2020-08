L'airone bianco con anello della RN Torbiere di Marcaria

Grazie alle foto di Lorenzo Maffezzoli (2019) e di Franco Sirtoli (2020)

(Calvatone, 24 Ago 20) Il 7 maggio dello scorso anno, Lorenzo Maffezzoli, naturalista e ornitologo, collaboratore da tantissimi anni del Parco, con grande stupore e felicità ci ha avvertito di aver osservato e fotografato nella Riserva Naturale Torbiere di Marcaria un airone bianco maggiore con un anello alla zampa.

Lorenzo ha inviato il dato all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca ambientale) e ha così avuto le notizie relative al luogo e alla data di inanellamento dell'individuo, inanellato da giovane nel nido in Ungheria, a Szabadszàllàs, nel Parco Nazionale di Kiskunsàg, il 24 maggio 2010.

Lo scorso anno risultava nidificante in riserva, dove probabilmente ha nidificanto anche quest'anno, vista la sua osservazione del 17 luglio, grazie al fotografo naturalista Franco Sirtoli.

Questo è un dato molto interessante che conferma la fedeltà dell'individuo al sito.

