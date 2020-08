I nuovi corsi d'aggiornamento docenti del Parco

presentazione on line giovedì 10 settembre

(Calvatone, 25 Ago 20) Il progetto di educazione ambientale "Dentro, intorno e lungo il fiume: di uomini, acque, erbe e animali", nei cinque anni precedenti ha ottenuto un buon riscontro in termini di adesione alle iniziative di cittadini e di docenti.

Come per gli anni passati, partner del progetto saranno la Fattoria Didattica Le Bine, l'Ecomuseo Valli Oglio Chiese, l'Ecomuseo Terre d'Acqua tra Oglio e Po, il Labter CREA di Mantova.

Il percorso prende le mosse da una "chimica" speciale, quella delle idee, che incontrandosi danno vita a proposte nuove, e dal desiderio di andare oltre le apparenze per scoprire i segreti, le storie, le caratteristiche nascoste del nostro territorio. Un invito a osservare, approfondire, curiosare, scavare, ascoltare per comprenderne la natura più intima. Questo è ciò che crediamo possa essere l'educazione ambientale e ciò che ci piacerebbe fosse possibile mettere in pratica nelle scuole: osservare fenomeni e cambiamenti, capire da dove provengono e da cosa sono generati, avvalersi delle nuove scoperte per progredire nella conoscenza, immaginare sviluppi futuri e migliorare il rapporto con l'ambiente e con le persone che lo vivono: in una parola migliorare la propria vita.

Ai corsi proposti lo scorso anno scolatico, infatti, si sono iscritti 340 docenti, hanno partecipato in 307 e 14 esterni per un totale di 321 a rappresentare 15 Istituti Comprensivi e/o Istituti di istruzione Superiore.

I docenti saranno chiamati a partecipare alla giornata di presentazione di giovedì 10 settembre 2020 tramite videoconferenza zoom.

Per la prima volta, considerata l'emergenza sanitaria ancora in atto, la presentazione dei corsi non avverrà come di consueto presso la Fattoria Didattica Le Bine, ma tramite una videoconferenza zoom, a cui sarà possibile accedere anche in un secondo momento tramite il canale youtube del Parco.

Anche i corsi d'aggiornamento saranno tutti on line, con possibilità di visione tramite youtube.

I corsi saranno gratuiti, con i costi degli esperti a carico del parco.

Il tema di tutte le proposte del prossimo anno scolastico sarà COMUNICARE LA SCIENZA, nei suoi molteplici aspetti, raccontati da esperti, in alcuni casi noti al grande pubblico, che porranno l'attenzione sulla difficoltà del mediare concetti ostici e difficili, per renderli accessibili a tutti e per accendere la curiosità, in particolare nei ragazzi.

I nostri esperti?

Alcuni sono vecchie conoscenze (Francesco Cecere, Guido Conti, Sara Lucini, Alkemica Coop. Sociale, Associazione Controsenso) e saranno dei "nostri" anche alcuni divulgatori appassionati :

Emanuele Biggi, genovese, è un naturalista e fotografo. Dal 2013 conduce la trasmissione televisiva Geo su Rai3 insieme a Sveva Sagramola.

Marco Colombo, naturalista, fotografo, comunicatore scientifico, ospite fisso a Geo&Geo

Marco Ferrari è giornalista e comunicatore scientifico. Caposervizio scienza di Focus fino allo scorso anno, ora pensionato, è stato nella redazione di numerose riviste di scienza, fotografia e natura, tra cui Oasis, Terra, Scienza e vita, Focus, Focus junior, Geo.

Daniele Zovi, scrittore e divulgatore, esperto di foreste e di animali selvatici, ex Comandante provinciale di Vicenza e ex Comandante interregionale di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per il Corpo Forestale dello Stato.