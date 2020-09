Venerdì e sabato col Parco

con Odissea a San Martino e Storie di torbiere alle Margonare

(Calvatone, 01 Set 20) Vi ricordiamo gli appuntamenti di questo fine settimana!

Venerdì 4 settembre alle ore 21 a San Martino dall'Argine in Piazza Ferrante Aporti, e in caso di maltempo in Chiesa Castello

Odissea Festival della Valle dell'Oglio, Piccolo Parallelo:

MADAME' REBINE' - IL GIRO DELLA PIAZZA

Sabato 5 settembre alle ore 17 presso Oasi Margonare, San MArtino dall'Argine

STORIE DI TORBIERA, a cura di Luigi Tonini e Elisabetta Bosi

Per entrambe le iniziative non è necessario iscriversi, ma rimane l'obbligo di indossare la mascherina.