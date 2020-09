Bioblitz Lombardia!

In regione e all'Oglio Sud

(Calvatone, 17 Set 20) Nonostante tutto... anche questa edizione di Bioblitz ha riscosso un buon successo, sia per la partecipazione dei cittadini - "scienziati per un giorno" che per i dati inseriti sul progetto creato ad hoc sulla piattaforma iNaturalist.org, Bioblitz Lombardia 2020!

176 persone diverse di 50 aree protette hanno inserito i dati della ricca biodiversità presente nella nostra Regione, raggiungendo 3.236 osservazioni di 876 specie diverse di animali e di vegetazione!

E all'Oglio Sud com'è andata?

In 15 osservatori hanno aggiunto 327 osservazioni di 170 specie diverse, dati raccolti nelle nostre 2 riserve naturali, Le Bine e le Torbiere di Marcaria: qua trovate tutto!

Il "nostro" pubblico, composto da appassionati e da famiglie intere, da insegnanti con alcuni alunni, ha attivamente partecipato alla giornata, inserendo tantissime osservazioni.

Li ringraziamo tutti, come ringraziamo anche i 7 volontari e i 9 naturalisti che ci hanno aiutato durante tutta la giornata!