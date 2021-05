Accorciamo le distanze: i venerdì con il Parco!

si ricomincia venerdì 7 maggio con Marco Colombo!

(Calvatone, 03 Mag 21) I nostri appuntamenti di "Accorciamo le distanze. I venerdì con il parco" stanno per tornare!!

Da venerdì 7 maggio, a partire dalle ore 21, torneremo con i nostri consueti appuntamenti dedicati a temi a noi cari e che ci condurranno verso i 2 Bioblitz organizzati con Regione Lombardia e AREA Parchi, uno virtuale e l'altro in presenza, finalmente!

Ecco il calendario:

✅ venerdì 7 maggio ore 21 Marco Colombo, Naturalista e fotografo : #versoilbioblitz2021: Natura in lock down. La biodiversità in un giardino.

✅Venerdi 14 maggio ore 21 Daniele Zovi : #versoilbioblitz2021: La biodiversità è la nostra scialuppa di salvataggio

✅Venerdi 21 maggio ore 21 Marco Mastrorilli : #versoilbioblitz2021: La dieta dei rapaci diurni e notturni nella Pianura Padana

✅Venerdi 4 giugno ore 21 Francesco Cecere di Le Bine e i naturalisti in campo #versoilbioblitz2021: Naturalisti per un giorno!

E vi presentiamo in anteprima la sigla delle serate, realizzata da Eric Tornaghi con musica originale di Matteo Pegorari!

Vi aspettiamo! 😉

#areaparchi #biodiversità #lanaturaciaspetta