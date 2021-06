Bioblitz Lombardia alle Bine!

I nostri esperti!

(Calvatone, 08 Giu 21) Volete sapere chi saranno i nostri naturalisti presenti alle Bine per il Bioblitz?

Fabrizio Lanfredi,docente di scienze presso l'IC di Gussola, esperto di ragni e di tutto il microcosmo in generale!

Davide Zanafredi, botanico, vi farà conoscere la vegetazione della riserva e vi racconterà anche tante storie, leggende, ricette a base di erbe...

Cristiano Sbravati, ornitologo, dall'alba al tramonto catturerà grazie a reti speciali l'avifauna delle Bine, e dopo averla controllata e misurata, la libererà prontamente. Ottima occasione per vedere da vicino merli, cinciallegre e cinciarelle, picchio rosso e picchio verde, usignoli... e tantissimi altri uccelli!

Simone Ravara, naturalista, ornitologo, vi farà conoscere gli uccelli con i loro richiami, canti, silhouette, ma anche erbe, piante, impollinatori...

Le ricercatrici e i ricercatori del CREA e dell'Università di Bologna, curatori del progetto LIFE4pollinators, presenti in cascina con un stand informativo, vi accompagneranno in alcune aree delle Bine per conoscere e segnalare gli impollinatori.

E infine, Francesco Cecere, responsabile della Riserva, naturalista, conoscitore di ogni angolo e segreto delle Bine, vi mostrerà i video catturati dalle fototrappole!

Ricordatevi di scaricare la app iNaturalist.org e di unirvi al progetto Bioblitz Lombardia 2021, dentro cui confluiranno tutte le osservazioni fatte senza bisogno di flaggare!

Le proposte sono tutte gratuite, a pagamento solo il pranzo garantito dall'Associazione Mato Grosso!