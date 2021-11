I nuovi depliant delle RN Le Bine e Torbiere di Marcaria

realizzati dall'indirizzo Grafico del "Falcone" di Asola

(Calvatone, 04 Nov 21) Da alcuni anni, il Parco Oglio Sud collabora con i diversi corsi di studio dell'Istituto di Istruzione Superiore "Giovanni Falcone" di Asola, diretto dal Prof. Giordano Pachera.

In particolare, lo scorso anno le classi 3^ A e B del corso professionale industria e artigianato indirizzo Grafico, hanno lavorato alla realizzazione dei nuovi depliant delle Riserve Naturali Le Bine e Torbiere di Marcaria, per il progetto "Project work" nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, dal titolo "CONOSCI, CONDIVIDI E COMUNICA IL PARCO REGIONALE OGLIO SUD", con la collaborazione dei Professori Stefano Lastrucci e Andrea Bozzoli, e l'organizzazione della Prof.ssa Susanna Tomaselli.

Le proposte dei depliant da parte dei ragazzi erano così belle, che abbiamo pensato di sceglierne 3, invece che uno solo! Quindi i nuovi depliant delle nostre riserve sono frutto del lavoro di tutti i ragazzi e dei loro insegnanti, perché hanno lavorato davvero bene e quasi sempre da casa durante la pandemia, e in particolare quelli che vedrete nella sede o nei nostri Centri Parco delle Bine e degli Ecomusei di Canneto sull'Oglio e di Viadana saranno quelli di Francesca Bozzoli, Annabella Bertani e Jenna Maestrini.

La collaborazione tra Parco e Falcone continua anche quest'anno nell'azione SENSOPARK: CATTURO LA NATURA E LA CONDIVIDO CON TUTTI all'interno del progetto denominato "IN CAMMINO PER MERITARCI UN AMBIENTE SOSTENIBILE", realizzato con il contributo del dipartimento per le politiche della famiglia.