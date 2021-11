Il consumo consapevole, l’esperienza di Filiera Corta Solidale di Cremona

GIOVEDI 25 NOVEMBRE ALLE ORE 17 PRESSO LA SALA CIVICA ALDO MORO DI PIADENA

"Abbiamo la possibilità di cambiare. Partiamo dal cibo." Questo si legge aprendo il sito di Filiera Corta Solidale di Cremona, una realtà che è andata crescendo nel corso degli anni. Perchè tutti noi abbiamo davvero un modo semplice e quotidiano per vivere in modo rispettoso dell'ambiente. Scegliere cosa mangiare, cosa acquistare, la provenienza di quello che useremo in casa per cucinare, lavarci, pulire, vestirci. Laura Rossi ci racconterà l'esperienza di Filiera Corta Solidale, con la sua grande passione.

L'incontro ha il patrocinio del Comune di Piadena Drizzona.

I docenti che parteciperanno potranno richiedere il certificato di frequenza.

Ingresso libero e gratuito con obbligo di Green Pass.