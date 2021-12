Venerdì 10 dicembre in diretta con Francesca Buoninconti!

intervistata da Marco Mastrorilli per Green Book Premio Letterario

(Calvatone, 07 Dic 21) Mancano ormai pochissimi giorni al 18 dicembre, giorno ultimo per partecipare al Green Book premio letterario, concorso realizzato dal nostro Parco insieme a Noctua Book edizioni.

In attesa di ricevere i vostri elaborati e scritti, ci vediamo venerdì 10 dicembre sera a partire dalle ore 21 con la punultima serata live!

In questa occasione trascorreremo una piacevole serata insieme a Francesca Buoninconti, giornalista scientifica.

Francesca, naturalista di formazione, si occupa di comunicazione della scienza e di giornalismo scientifico. Ha lavorato per Città della Scienza e per il museo Corporea e il festival Futuro Remoto, per Radio Kiss Kiss e Radio3 Rai. Oggi scrive di scienza e natura per varie testate e collabora con GEO.

Insieme a lei parleremo e scopriremo il linguaggio degli animali.

Non mancate!

Ci vediamo venerdì, alle ore 21, in diretta sul canale Youtube del nostro Parco e sulla pagina FB Noctua Book edizioni!