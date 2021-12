Posticipato al 15 gennaio il termine per iscrivervi a Green Book Premio Letterario!

(Calvatone, 20 Dic 21) L'organizzazione del Premio Letterario Green Book (Parco Oglio Sud e Noctua Book edizioni ) hanno procrastinato sino al 15 gennaio 2022 le iscrizioni al Premio Letterario Nazionale Green Book, premio dedicato alla letteratura naturalistica.

L ' i n v i o d e l m a t e r i a l e a n d r à f a t t o v i a m a i l a

info@greenbookpremioletterario.it

per le spedizioni cartacee a Noctua Book edizioni presso Coworking599 in Corso Europa, 599, 10088 Volpiano TO

Aspettiamo i vostri racconti, articoli, libri ed elaborati scolastici.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti o altro scrivendo a info@greenbookpremioletterario.it o telefonando allo 340 7634208