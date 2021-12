Tanti auguri... con "QB Racconti in cucina", di ControSenso Teatro

(Calvatone, 23 Dic 21) Quest'anno scolastico le proposte di corsi e approfondimenti rivolti ai docenti, ma anche a tutti gli interessati, sono dirette principalmente alla declinazione didattica, teorica e pratica dei principi di Agenda 2030 , in particolare quelli relativi ai cambiamenti climatici e alla sostenibilitàambientale.

Abbiamo pensato di proporre, in questo fine anno, anche 3 brevi video più "leggeri", ideati e realizzati da Controsenso Teatro.

Il titolo è: "QB. Racconti in cucina".

Cosa significa chilometrozero? aanchegricolturabiologica? alimentazionesostenibile? A queste e altre domande cercano di dare una risposta due amici che, partendo dalla loro cucina, alternano brani letterari a ricette gastronomiche. Alberto Branca e Massimiliano Grazioli ci guidano con grazia e umorismo attraverso le mille domande che ci facciamo quando "gustiamo cultura".

Perché parlare di sostenibilità ambientale passa anche necessariamente dal cibo. Perchè tutti noi abbiamo davvero un modo semplice e quotidiano per vivere in modo rispettoso l'ambiente. Scegliere cosa mangiare, cosa acquistare, la provenienza di quello che useremo in casa per cucinare, lavarci, pulire, vestirci.

Trovate i video sul canale YouTube CONTROSENSO TEATRO e nella play list Corsi d'aggiornamento 2021-2022 del canale del Parco.

Vogliamo augurare a tutti voi, e in particolare ai nostri esperti e collaboratori, festività serene!