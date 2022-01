L'occhione: nuova specie nidificante per il Parco Oglio Sud

(Calvatone, 28 Gen 22) Oggi inauguriamo una nuova rubrica: Natura Ambiente, a cura del "nostro" Lorenzo Maffezzoli.

Lorenzo periodicamente ci racconterà di nuovi avvistamenti, ci spiegherà il comportamento di alcuni animali, pubblicherà foto e video di specie particolarmente interessanti!

Le foto sono di Alessandro Pavesi e Angelo Bolsi.

L'occhione, nuova specie nidificante per il Parco Oglio Sud

La notizia, apparsa di recente nel Bollettino Ornitologico Lombardo (BOL), aggiunge una rara ed elusiva specie tra quelle nidificanti all'interno del territorio del parco.

Dopo alcune osservazioni di Occhione (Burhinus oedicnemus) nel corso degli ultimi anni lungo il corso del Po e dell'Oglio, gli ornitologi Alessandro Pavesi e Lorenzo Maffezzoli nell'estate trascorsa hanno confermato e seguito la nidificazione di una coppia in un'area prospicente l'argine dell'Oglio nei pressi della sua foce.

Si tratta della prima nidificazione per il parco e per il mantovano di questa specie, che è inserita tra quelle a maggior tutela a livello comunitario (Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE).

L'Occhione, come dice il nome, presenta grandi occhi, un adattamento alle abitudini prevalentemente notturne e crepuscolari di questo raro uccello; è una specie appartenente all'ordine dei Caradriformi, lo stesso di corrieri e pavoncelle, con zampe robuste da "corridore". Si alimenta e nidifica in ambienti con vegetazione bassa o assente, come incolti, greti dei fiumi, ma anche pascoli e seminativi. Il piumaggio mimetico lo rende difficile da osservare anche per le abitudini schive e crepuscolari. Anche il nido, costruito a terra, le uova e i pulcini risultano praticamente invisibili.

Articolo:

Pavesi A., Maffezzoli L., Meggiorini D., Aldi D., 2021. Prime nidificazioni accertate di occhione Burhinus oedicnemus in provincia di Mantova – Bollettino Ornitologico Lombardo Vol. 3 (2): 62-67.

Link al Bollettino Ornitologico Lombardo Vol.3 n°2:

https://cdnfiles2.biolovision.net/www.ornitho.it/pdffiles/news/BOL_n_2-2021_(1)-6069.pdf