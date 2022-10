(Calvatone, 18 Ott 22) È stata approvata pochi giorni fa da Regione Lombardia la graduatoria dei progetti candidati sul Bando Bioclima con il quale sono stati ammessi e finanziati 12 progetti, per un contributo regionale totale pari a circa 3,5 milioni di euro. A queste risorse si aggiungeranno 1,5 milioni di cofinanziamento da aziende private e circa 600 mila euro provenienti da finanziamenti pubblici esterni al bando.

Il bando è nato dal progetto LIFE Gestire 2020 (www.naturachevale.it), ed era rivolto agli enti gestori di foreste e aree protette. Agli enti interessati è stato messo a disposizione un servizio di assistenza tecnica erogato grazie al contributo di Fondazione Cariplo, dallo spin-off dell'Università di Padova Etifor che ha facilitato la candidatura di ben 17 progetti, 12 dei quali risultano vincitori.

Per quel che riguarda il Parco Oglio Sud, il progetto BioClima ammonta a complessivi € 460.180,46 di cui € 301.214,70 provenienti da Regione Lombardia, € 120.965,76 da finanziatori privati e € 38.000,00 in personale messo a disposizione dal Parco.

Le azioni che saranno attuate da gennaio a novembre 2023, sono:

miglioramenti delle foreste esistenti (sia in termine di composizione di specie che di struttura del popolamento);

riqualificazione di un ambiente di lanca di grande valenza per la biodiversità in Comune di Canneto sull'Oglio, attraverso il rimodellamento morfologico e la messa a dimora di specie vegetali autoctone

attività di educazione ambientale per scuole e cittadini focalizzata sui temi della biodiversità e della crisi climatica.