A Mantova in novembre

(Calvatone, 25 Ott 22) Dall'11 al 20 novembre torna MantovaScienza, la rassegna scientifica della città di Mantova organizzata da Alkemica coop. Sociale, che offre l'opportunità di dialogare con scienziati, ricercatori, docenti, scrittori, giornalisti scientifici e divulgatori che hanno qualcosa da raccontare anche a chi non è specialista del settore.



Come di consueto le conferenze saranno aperte a tutti e gratuite.



L'accesso è libero fino ad esaurimento posti, salvo per gli eventi in cui è richiesta la prenotazione.



I seminari si terranno in presenza alla Sala delle Capriate (accesso da Piazza Leon Battista Alberti n.10) e saranno trasmessi a partire dal giorno successivo sul canale YouTube di MantovaScienza.



Il programma prevede anche eventi, spettacoli, una rassegna cinematografica, laboratori per bambini e famiglie e naturalmente una proposta formativa speciale con progetti didattici per tutte le scuole!



Ideatore e sostenitore di MantovaScienza è il Comune di Mantova con il contributo di Tea SpA.



Il Parco Oglio Sud partecipa a MantovaScienza con 2 iniziative a cura di Marco Mastrorilli venerdì 18 novembre e sabato 19 novembre -di cui vi parleremo più avanti - e con la mostra fotografica "Sguardi sul Parco" di Lorenzo Maffezzoli.