Marco Mastrorilli dialoga con Dunia Rahwan!

(Calvatone, 04 Dic 22) In questa puntata Marco Mastrorilli intervista la bravissima giornalista Dunia Rahwan che conduce da tempo la trasmissione tutta dedicata agli animali chiamata Animal House su Radio Deejay.

Sarà una puntata nella quale parleremo di animali ma anche di divulgazione, scrittura e comunicazione ... vi aspettiamo martedì 6 dicembre alle ore 21.

https://www.youtube.com/channel/UCE8KPPZlB_g5asfis64cD5g

Nata e cresciuta a Milano, classe 1978, fin da piccolissima manifesta un amore incondizionato per gli animali e, di conseguenza, per la natura. Cresciuta con una madre "animalara", circondata da cani, gatti, criceti, cavie peruviane, tartarughe e gli immancabili pesci rossi nella boccia, ha fatto della sua passione un lavoro.

Dopo essersi laureata in Scienze Biologiche, nel 2007 inizia a scrivere per alcune riviste di subacquea essendo da quasi vent'anni una fanatica delle immersioni, in Italia e in giro per il mondo. Dal 2011 i suoi articoli sugli animali vengono regolarmente pubblicati sulle riviste Focus Wild e Focus Junior.

Nel 2012 adotta Vilma, una cagnolina speciale che le cambia la vita. Decide di dedicarsi allo studio dei cani per placare l'esigenza di capirli meglio, in breve diventa educatore cinofilo e lavora qualche anno al canile comunale di Milano. Da allora non ha mai smesso di cercare risposte agli innumerevoli interrogativi sul comportamento dei cani.

Dopo una telefonata delirante, Paolo Menegatti la sceglie come partner per il programma Animal House, l'ora domenicale dalle 13 alle 14 interamente dedicata agli animali pet e wild.

tema ANIMALI DA SCOPRIRE... ANIMAL HOUSE