(Calvatone, 27 Feb 23) Da pochi giorni si sono conclusi i primi due corsi d'aggiornamento rivolti ai docenti organizzati dal Parco.

"Storia e archeologia del nostro territorio" a cura della soc. archeologia Kleio,composto da 3 incontri di 2 ore ciascuno, replicato in 6 Istituti Comprensivi delle province di Cremona e di Mantova, ha visto la partecipazione di 134 insegnanti.

La proposta creativa di quest'anno, "Studio grafico: come disegnare animali e personaggi" a cura di Saulle Ronchi (2 incontri di 2 ore ciascuno) è stato frequentato da 112 docenti, e replicato 5 volte in altrettanti Istituti Comprensivi.

La settimana scorsa è iniziata la proposta Biodiversità, che vede in campo 4 nostri esperti in vari campi, con il corso a cura di Davide Zanafredi sulla conoscenza di alberi, arbusti, erbe, in particolare quelle alimurgiche.