(Calvatone, 30 Mar 23) Domenica 23 Aprile 2023 dalle 10:00 alle 17:30

Il Comune di Pessina Cremonese indice e organizza il Concorso di Pittura Estemporanea "Luoghi e colori" che si svolgerà a Pessina Cremonese il giorno 23 aprile 2023.

Il Concorso ha lo scopo di valorizzare il territorio del Comune e il suo paesaggio (fiumi, argini, piante, boschi, case e chiese) attraverso l'interpretazione pittorica dei partecipanti.

Al Concorso saranno ammessi tutti gli artisti, italiani e stranieri, senza limiti di età.

Ogni artista può partecipare con una sola opera, la cui tecnica rientri nel campo della pittura, senza specifiche limitazioni per dimensioni e tecnica utilizzata.



Il Parco ha concesso il patrocinio a questo evento.



PREMI

1° classificato € 1.000,00

2° classificato € 800,00

3° classificato € 600,00



Iscrizioni entro il 15 aprile 2023, ma sarà possibile iscriversi nella giornata del 23 aprile entro le ore 09.00 presso il Municipio di Pessina Cr.



Per informazioni e segreteria organizzativa dell'Estemporanea è possibile contattare il numero 3386440335 oppure inviare mail a sindaco@comune.pessinacremonese.cr.it



Per maggiori informazioni e per scaricare il bando clicca QUI