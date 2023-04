Tutti in colonia! i dati del censimento 2022 della garzaia delle RN Torbiere di Marcaria

(Calvatone, 04 Apr 23) NATURA AMBIENTE, RUBRICA A CURA DI LORENZO MAFFEZZOLI

Tutti in colonia!!

Diverse specie di aironi, con l'avvento della primavera, si radunano per nidificare in colonie collettive chiamate "garzaie" dal termine dialettale di "sgarza" che identifica genericamente le varie specie di aironi.

La Riserva Naturale Torbiere di Marcaria ospita una garzaia storica che ogni anno viene occupata da centinaia di individui. Dal primo insediamento del 1990 con pochi nidi di sole 2 specie, si è passati a centinaia di coppie di 7 specie diverse di aironi: le specie di dimensioni più grandi sono l'airone bianco maggiore, l'airone cenerino e l'airone rosso. Di dimensioni intermedie la garzetta, la nitticora e l'airone guardabuoi; la specie più minuta e la meno abbondante è la sgarza ciuffetto.

Non è difficile osservare decine di nidi vicini costruiti sugli alberi più alti, ma anche sui bassi cespugli di Salix cinerea, o nel canneto, protetti dall'acqua sui vari lati della colonia.

Negli ultimi anni, insieme agli aironi, nidifica in colonia anche una specie non appartenente alla famiglia degli Ardeidi, si tratta del marangone minore, parente del più grande cormorano. La colonia ospita in totale più di 550 nidi!!

Di seguito si riassumono il numero di nidi delle specie presenti censiti nella stagione 2022:

Nitticora: 64

Garzetta: 48

Sgarza ciuffetto: 16

Airone guardabuoi: 180

Airone cenerino: 150

Airone rosso: 3

Airone bianco maggiore: 19

Marangone minore: 72

Nella foto un individuo di airone bianco maggiore con materiale di costruzione per il nido.

Questa iniziativa è stata realizzata grazie al Progetto Bioclima - Interventi di conservazione della biodiversità e valorizzazione dei servizi ecosistemici.

Se vuoi contribuire a sostenere e migliorare la biodiversità del nostro Parco, lo puoi fare sostenendoci con una donazione:

https://www.wownature.eu/aziende/bioclima/