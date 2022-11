Chiara Borelli dialoga con Marco Mastrorilli. aspettando il Green Book Premio Letterario

Martedì 29 Novembre 2022 dalle 21:00 alle 22:00

MARTEDI 29 NOVEMBRE ALLE ORE 21 SECONDO APPUNTAMENTO CON LE DIRETTE ON LINE, ASPETTANDO IL GREEN BOOK PREMIO LETTERARIO

Viaggio nel mondo degli animali incredibili, Chiara Borelli dialoga con Marco Mastrorilli



Intervista alla giornalista e biologa Chiara Borelli, caporedattrice di Focus Wild. Sarà una serata entusiasmante con un tuffo nella natura in giro per il mondo per parlare di animali misteriosi dalle abilità e capacità incredibili. Chiara poi ci racconterà come nasce una rivista di natura, come vengono scelte le foto, come si costruisce un articolo... Una puntata da non perdere!





Chiara Borelli

Laureata in Scienze Biologiche, giornalista professionista, è suo il progetto di Focus Wild; coordina questo mensile, interamente dedicato agli animali, dalla prima uscita in edicola, 11 anni fa. Con questa rivista cerca di comunicare aspetti meno noti e più stupefacenti, dando particolare rilevanza a "chi" abbiamo di fronte, approfondendo cioè l'etologia di ogni specie. Dalle cure parentali, alla cooperazione, allo sviluppo dei legami affettivi, ma anche a chi ricorre all'inganno o è capace di mentire, per scoprire di avere tanto in comune con gli altri animali e far emergere il lato empatico insito in ognuno di noi. Chiara ritiene che tra tante notizie negative sia importante trovare anche esempi positivi di cui parlare per far nascere il desiderio di emulazione. L'informazione non è solo la "conta" delle specie estinte o in via di estinzione, ma anche il racconto di chi si impegna per salvarle.