Lunedì 12 dicembre 2022 alle 21!

Lunedì 12 Dicembre 2022 dalle 21:00 alle 22:30

BRACCONAGGIO.LE SCOMODE VERITA', LUNEDI' 12 DICEMBRE ORE 21 SUL CANALE YOUTUBE PARCO REGIONALE OGLIO SUD E SULLA PAGINA FB NOCTUA BOOK EDIZIONI

Nicola e Marcella si battono per la salvaguardia della natura con un occhio davvero particolare per le scomode verità che si nascondono dietro l'opera dei bracconieri... Marcella vive da 4 mesi a Malta e ci farà un resoconto che ci lascerà senza fiato e Nicola si occupa in prima linea in Campania per fermare la strage dei passeriformi in migrazione.

Una puntata per farvi riflettere... ! da non perdere!



QUESTA VOLTA la live si terrà di lunedì...

pertanto

LUNEDI' 12 dicembre

ore 21