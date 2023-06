Da Sabato 3 a Domenica 4 Giugno 2023

Per l'ottavo anno consecutivo, torna il Bioblitz Lombardia sabato 3 e domenica 4 giugno 2023!

Pensato per ricordare la Giornata Europea dei Parchi, il Bioblitz ha l'ambizione di avvicinare alla natura e alla scoperta della ricca biodiversità che possiamo trovare anche vicino a casa, trasformando le solite visite guidate da esperti in momenti in cui i partecipanti diventano attori principali, grazie all'utilizzo di iNaturalist.org.

Insomma, invitiamo tutti a diventare "scienziati" per un giorno!!!!



Quest'anno inizieremo il sabato sera, 3 giugno dalle ore 20.30, per scoprire il mondo dei pipistrelli in cui ci guiderà Luciano Bani, professore associato del Dipartimento di scienze della terra dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.

Domenica 4 giugno, il Bioblitz alle Bine inizierà come sempre molto presto, con l'attività di inanellamento scientifico grazie al nostro Cristiano Sbravati.



Durante la giornata, invece, avremo con noi ad accompagnarci alla scoperta di:

microfauna, con il ritorno di Fausto Leandri, naturalista con particolare attenzione a tutto quello che è piccolo;

licheni, microartropodi e macroinvertebrati: la new entry Davide Mometto, naturalista e educatore ambientale presso Le Bine;

avifauna: Simone Ravara, naturalista e ornitologo, direttore del Museo Paleoantropologico di San Daniele Po;

alberi, arbusti ed erbacee: Davide Zanafredi, botanico, con grande passione per le storie, tradizioni della flora;

E infine, il padrone di casa della riserva: Francesco Cecere! Ai video delle trappole fotografiche presenti in riserva!

L'iniziativa è anche una delle 6 tappe della Festa del Luartis!

Per il pranzo, presenti in riserva i volontari dell'Associazione Mato Grosso, che prepareranno gustose frittate a base di luartis, panini, salamelle alla griglia e buonissimi dolci!

L'iniziativa è aperta a tutti, ingresso gratuito.

Sabato 3 giugno è possibile raggiungere la cascina Le Bine in automobile, anche se chiediamo a chi si sente di raggiungerci a piedi.



Invece domenica 4 giugno sarà possibile raggiungere la cascina Le Bine esclusivamente a piedi, con una piacevole passeggiata di 1,5 km, partendo dal ponte sul fiume Oglio tra Calvatone e Acquanegra sul Chiese. Potete parcheggiare nei pressi della Locanda Zanzarina d'Oro.

Intanto, se non lo avete ancora fatto, scaricate iNaturalist.org e aggiungetevi al progetto



BIOBLITZ LOMBARDIA 2023!

L'iniziativa è possibile grazie al contributo del bando regionale Bioblitz Lombardia, esploratori della biodiversità.