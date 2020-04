Il cibo ai tempi dei social

La blogger Paola Collenghi di "Zenzero e limone" si racconta

Venerdì 24 Aprile 2020 dalle 21:00 alle 23:00

"Dalle torte della nonna, ai piatti tipici, fino ad arrivare alle più divertenti rivisitazioni. Grazie alle ricette e alle dettagliate spiegazioni, il mondo dei food blogger è accessibile a tutti.

Dai 100 mila ai 2 milioni di follower, oltre 450 like per ogni post, 600 condivisioni al giorno. Sono questi i numeri che girano intorno al mondo dei food blogger, ovvero, coloro che hanno saputo raccontare, attraverso uno stile riconoscibile, un mondo variegato fatto di cibo e fornelli. Che si tratti di chef o di apprendisti, sono loro i nuovi guru in fatto di cucina: a colpi di ricette e recensioni, dettano regole in fatto di tendenze su cibi e presentazioni che fanno venire l'acquolina in bocca.

Grazie alle foto o ai video postati quotidianamente da questi "esperti di cibo digitali", tutti gli appassionati potranno scoprire nuove ricette, ma anche chi è alle prime armi può cimentarsi con ricette semplici e divertenti. Dalle torte della nonna, alle rivisitazioni di piatti tipici, ecco una lista dei più famosi food blogger da seguire sui social. " Da Mangia e Bevi di oggi, 2 marzo 2020

Quante volte, cercando una ricetta in rete, ci siamo trovati a scorrerne una del blog "Zenzero e Limone"?

L'autrice è PAOLA COLLENGHI, insegnante di lingue presso la Scuola Media di Ostiano, residente in un altro Comune del Parco, Piadena Drizzona.

Paola vanta ben 127.000 follower, decima in graduatoria tra i blog di cucina più seguiti!

Sulla sua pagina Facebook scrive soltanto: "Ciaoooo... sono Paola di ZENZERO E LIMONE. Le mie ricette ti salveranno la cena. Se ti piacciono, condividile e lasciami un commento!"

Infatti quello che vuole fare Paola è semplicemente offrire, sui suoi canali social, ricette veloci per tutte quelle persone che hanno poco tempo per preparare la cena.

Paola si racconterà venerdì 24 aprile alle 21:00 presso la Sala Civica di Via Aldo Moro - Piadena Drizzona



Piadena 26034 Italy Luogo: Sala Civica di Via Aldo Moro

Comune: Piadena (CR)

Provincia: Cremona Regione: Lombardia

Organizzatore: Parco Regionale Oglio Sud

Info Email: educazione.ambientale@ogliosud.it Info Line: 037597254 CremonaParco Regionale Oglio Sud

Tag: famiglie, appassionati