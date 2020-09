Madame Rebinè - Il Giro della Piazza

Odissea Festival della Valle dell'Oglio

Venerdì 4 Settembre 2020 dalle 21:00 alle 23:00

VENERDI 4 SETTEMBRE 2020 ORE 21.00 SAN MARTINO DALL'ARGINE

Piazza Ferrante Aporti - in caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Chiesa Castello

MADAME REBINÈ

IL GIRO DELLA PIAZZA

di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri

Regia di Mario Gumina

Uno spettacolo, tutto pedalato, di resistenza, sogni e partecipazione. Un Giro della Piazza pazzo e umoristico ispirato dalle Grandi Imprese Ciclistiche come il Tour de France e il Giro d'Italia. Gare ciclistiche che negli anni hanno visto sbocciare atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista tre promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce, snello e bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo non resta che fare il tifo per il vostro preferito. Fra giocolerie ed equilibrismi….

Lo spettacolo è gratuito e senza prenotazione, è fatto obbligo di indossare la mascherina.

San Martino Dall'Argine 46010 Italy Luogo: Piazza Ferrante Aporti

Comune: San Martino Dall'Argine (MN)

Provincia: Mantova Regione: Lombardia

Organizzatore: Piccolo Parallelo



Tag: cultura