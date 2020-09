Bioblitz Lombardia 2020 alle Bine!

Domenica 13 Settembre 2020 dalle 08:00 alle 18:00

E il Bioblitz Lombardia ritorna, questa volta a settembre!

Le proposte per domenica 13 settembre alle Bine sono tante e, come al solito, con qualche novità!

Tra i nostri, abbiamo come sempre:

Cristiano Sbravati, che dall'alba al tramonto controllerà le reti per la cattura, il riconoscimento e l'inanellamento dell'avifauna presente in riserva

Simone Ravara, che accompagnerà i visitatori alla scoperta degli uccelli delle Bine;

Davide Zanafredi, che vi stupirà non solo per le decrizioni miniziose di fiori e piante, ma anche per le tante leggende, miti e altre curiosità legate alla vegetazione;

Fausto Leandri, con cui cercherete farfalle, libellule, anfibi e rettili

I nuovi esperti sono:

Andrea Truzzi, che vi svelerà il mondo dei licheni

e Stefano Aguzzi, che si occuperà di micromammiferi, catturati con trappole apposite, e che vi farà scoprire di cosa si possono alimentare i gufi, aprendo le loro "borre"

Tutte le osservazioni saranno inserite nel progetto BIOBLITZ LOMBARDIA 2020 sulla piattaforma iNaturalist.org a cui vi chiediamo di aderire!

Fausto si occuperà anche di inserire sulla app regionale Biodiversità Lombardia oltre che su iNaturalist , le specie vegetali alloctone presenti in riserva.

Non è necessario iscriversi per partecipare: l'attività si svolgerà solo all'aperto, i gruppi che seguiranno i nostri esperti saranno composti al massimo da 20 persone, in ottemperanza all'allegato 1 dell'Ordinanza Regionale n.590 del 31 luglio 2020.

Segnalaci che stai partecipando al link che trovi QUI

entrerai a far parte della comunità di naturalisti per un giorno del Bioblitzlombardia e riceverai utili approfondimenti!

Durante la giornata ci sarà un punto ristoro:

per info e prenotazioni

348 3850901 francesco@lebine.it - Facebook Le Bine

Acquanegra sul Chiese 46011 Italy Luogo: RN Fattoria Didattica Le Bine

Comune: Acquanegra sul Chiese (MN)

Provincia: Mantova Regione: Lombardia

Organizzatore: Parco Regionale Oglio Sud



