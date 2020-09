Bioblitz Lombardia 2020 alle Torbiere di Marcaria!

Domenica 13 Settembre 2020 dalle 08:00 alle 18:00

Ed ecco il programma del nostro Bioblitz nella Riserva Naturale Torbiere di Marcaria!

Come di consueto, Adriano Talamelli con il prezioso aiuto di Laura Tittarelli, avrà il compito di catturare, riconoscere e inanellare gli uccelli caduti in apposite reti posizionate lungo un sentiero della Riserva;

Lorenzo Maffezzoli, accompagnerà i visitatori alla scoperta della ricchissima biodiversità delle Torbiere, mostrando ai partecipanti piante, fiori, ma specialmente uccelli, veri "signori" di questo luogo.

Ci saranno due nuovi esperti!

Fausto Leandri, nostra "vecchia" conoscenza per le Bine, soltanto alla mattina, farà da guida per il riconsocimento di farfalle, libellule, anfibi e rettili,

Andrea Truzzi, al pomeriggio ci farà scoprire il mondo dei licheni.

Tutte le osservazioni saranno inserite nel progetto BIOBLITZ LOMBARDIA 2020 sulla piattaforma iNaturalist.org a cui vi chiediamo di aderire!

Fausto si occuperà anche di inserire sulla app regionale Biodiversità Lombardia oltre che su iNaturalist, le specie vegetali alloctone.

Non è necessario iscriversi per partecipare: l'attività si svolgerà solo all'aperto, i gruppi che seguiranno i nostri esperti saranno composti al massimo da 20 persone, in ottemperanza all'allegato 1 dell'Ordinanza Regionale n.590 del 31 luglio 2020.

Segnalaci che stai partecipando al link che trovi QUI

entrerai a far parte della comunità di naturalisti per un giorno del Bioblitzlombardia e riceverai utili approfondimenti!

Marcaria 46010 Italy Luogo: RN Torbiere di Marcaria

Comune: Marcaria (MN)

Provincia: Mantova Regione: Lombardia

Organizzatore: Parco Regionale Oglio Sud



