Anche i gufi parlano?

Accorciamo le distanze. I venerdì con il Parco

Venerdì 13 Novembre 2020 dalle 21:00 alle 22:00

Non potendo proporvi nulla in presenza...vi faremo compagnia durante queste settimane, pesanti ma necessarie, con 5 proposte e per 5 venerdì consecutivi.

Marco Mastrorilli, ornitologo e scrittore, uno dei massimi conoscitori dei rapaci notturni, ideatore di due Festival amatissimi, il Festival dei Gufi e il Festival dei Gatti, ci porterà per due serate alla scopertà dei Gufi&C, che in questo periodo si stanno facendo sentire appena viene sera...

ANCHE I GUFI PARLANO? I SEGRETI DELLA COMUNICAZIONE TRA RAPACI NOTTURNI

Una piacevole dissertazione sulla comunicazione vocale degli Strigiformi, ovvero come cantano, cosa comunicano, che ruolo hanno i maschi e le femmine nella comunicazione vocale. Identificazione dei canti dei rapaci notturni del Parco dell'Oglio Sud.

Ecco la prima serata organizzata in diretta sul canale Youtube e sulla pagina FB del Parco Regionale Oglio Sud dalle ore 21.00 per VENERDI' 13 NOVEMBRE 2020!

Calvatone 26030 Italy Luogo: evento on line

Comune: Calvatone (CR)

Provincia: Cremona Regione: Lombardia

Organizzatore: Parco Regionale Oglio Sud



