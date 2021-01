Segreti e misteri dei colori dei piumaggi degli uccelli. A cura di Marco Mastrorilli

Accorciamo le distanze. I venerdì con il Parco

Venerdì 22 Gennaio 2021 dalle 21:00 alle 22:30

In questa serata, Marco Mastrorilli ci presenterà i piumaggi degli uccelli e i loro colori, il mimetismo e il piumaggio più criptico per arrivare alla funzione di strisce e bande, usate come strategia mimetica da parte di zebre e tigri, presenti in molti uccelli italiani, gli specchi alari delle anatre, bavagli e collari su molti passeriformi e le funzioni mimetiche nel corteggiamento.

Vedrete i colori degli uccelli del parco dell'Oglio con una veste del tutto inattesa!

VENERDI 22 GENNAIO 2021 ALLE ORE 21.00 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Parco

SEGRETI E MISTERI DEI COLORI DEI PIUMAGGI DEGLI UCCELLI

Luogo: evento on line

Provincia: Cremona Regione: Lombardia

Organizzatore: Parco Regionale Oglio Sud



