BENI NATURALI E SERVIZI ECOSISTEMICI

Presentazione del Quaderno di Fondazione Cariplo

Giovedì 22 Aprile 2021 dalle 10:30 alle 12:30

Nell'ambito del progetto Ecopay Connect 2020, giovedì 22 aprile alle ore 10:30, in collegamento su piattaforma Zoom, si terrà la presentazione del Quaderno di Fondazione Cariplo dedicato agli esiti dei lavori della comunità di pratica del bando Capitale Naturale 1, promosso dalla Fondazione.

Si confrontano i partenariati finanziati:

Capitale Naturale Monte di Brianza

Corridoi Insubrici

Ecopay Connect 2020

SOURCE 2.2

Fiumi & Parchi in rete

Il progetto Ecopay Connect 2020 rappresenta una delle esperienze di rete del primo bando Capitale Naturale ed è realizzato da un partenariato composto da Parco del Mincio (capofila), Parco dell'Oglio Nord, Parco dell'Oglio Sud, Parco Alto Garda Bresciano, Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO) e FSC (Forest Stewardship Council) Italia.

Persegue l'obiettivo di valorizzare, proteggere e potenziare la connessione ecologica del sistema di acque ed ambienti ecotonali riconducibili ai bacini idrici del Lago di Garda e dei fiumi Mincio ed Oglio.

Il progetto promuove la conservazione del Capitale Naturale tutelando e valorizzando la funzionalità ecosistemica della rete ecologica del territorio di indagine, con particolare riferimento ai corpi idrici considerati nel loro insieme: sorgenti, torrenti, fiumi, laghi, risorgive, fontanili, canali irrigui e relativi ambienti verdi terrestri.

È coinvolto in Ecopay Connect anche il mondo dell'imprenditoria agricola, rappresentato da Coldiretti Brescia, Confagricoltura Brescia e dai relativi associati in qualità di co-finanziatori. La collaborazione dei quattro Parchi, di AIPO e di FSC con co-finanziatori privati scaturisce dalla forte vocazione agricola di queste aree, nelle quali ricadono attività in stretta dipendenza dalla risorsa idrica e dal riconoscimento del ruolo fondamentale ricoperto dagli agricoltori come gestori del territorio

Iscrizione qui: https://bit.ly/3sBlEgc