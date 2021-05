Natura in lock down. La biodiversità in un giardino

#versoilbioblitz2021

Venerdì 7 Maggio 2021 dalle 21:00 alle 22:30

Tutti noi dallo scorso anno abbiamo imparato cosa significhino parole come lock down, purtroppo...

Nella solitudine che abbiamo vissuto tutti, chiusi nele nostre case, abbiamo imparato però a osservare il mondo, spesso sconosciuto, intorno e vicino a noi.

Ad accompagnarci venerdì 7 maggio 2021 sarà:

Marco Colombo - naturalista, divulgatore scientifico e fotografo - che ci porterà a riconsiderare la natura attorno a casa, o addirittura dentro casa. Ecco quindi che un buon obbiettivo macro e tanta curiosità si possono fare incontri interessanti, anche nel proprio giardino!

Questa iniziativa intende accompagnare alla partecipazione attiva di tutti voi ai Bioblitz organizzati insieme a Regione Lombardia in tutti i parchi e riserve della nostra Regione, e a utilizzare iNaturalist.org

IN DIRETTA SULLA PAGINA FACEBOOK E SUL CANALE YOUTUBE PARCO REGIONALE OGLIO SUD

Calvatone 26030 Italy Luogo: evento on line

Comune: Calvatone (CR)

Provincia: Cremona Regione: Lombardia

Organizzatore: Parco Regionale Oglio Sud

Info Line: 037597254

Altre info su:Tag: cultura