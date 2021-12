60 minuti con Francesca Buoninconti!

intervistata da Marco Mastrorilli

Venerdì 10 Dicembre 2021 dalle 21:00 alle 22:00

60 MINUTI CON FRANCESCA BUONINCONTI - venerdì 10 dicembre alle ore 21 -

diretta sul canale YouTube Parco Regionale Oglio Sud e pagina FB Noctua Book Edizioni

In attesa di ricevere i vostri elaborati e scritti per Green Book Premio Letterario, concorso realizzato grazie a Noctua Book Edizioni, venerdì 10 dicembre a partire dalle ore 21 Marco Mastrorilli intervisterà Francesca Buoninconti.

Francesca, naturalista di formazione, si occupa di comunicazione della scienza e di giornalismo scientifico. Ha lavorato per Città della Scienza e per il museo Corporea e il festival Futuro Remoto, per Radio Kiss Kiss e Radio3 Rai. Oggi scrive di scienza e natura per varie testate e collabora con GEO.

Insieme a lei parleremo e scopriremo il linguaggio degli animali.

Calvatone 26030 Italy Luogo: evento on line

Comune: Calvatone (CR)

Provincia: Cremona Regione: Lombardia

Organizzatore: Noctua Book

Info Email: gufotube@gmail.com CremonaNoctua Book

Altre info su:Tag: cultura