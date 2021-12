60 minuti con scrittura nel bosco e meditazione

con Marco Mastrorilli e Enrica Albertacci

Lunedì 13 Dicembre 2021 dalle 21:00 alle 22:00

ed eccoci arrivati all'ultima diretta collegata sempre a Green Book Premio Letterario!

Lunedì 13 dicembre, sempre alle ore 21, sulla pagina FB Noctua Book Edizioni e sul canale YouTube Parco Regionale Oglio Sud, Marco Mastrorilli e Enrica Albertacci ci parleranno di un loro nuovo progetto: la scrittura nel bosco e la meditazione...

Siamo curiosi di saperne di più !

E cogliamo l'occasione di questa ultima diretta per ringraziare immensamente Marco Mastrorilli, Stefania Montanino e Alice Cipriani per aver coinvolto il Parco in questa bellissima avventura!

Avete ancora quache giorno di tempo perinviare i vostri elaborati!!!!

Calvatone 26030 Italy Luogo: evento on line

Comune: Calvatone (CR)

Provincia: Cremona Regione: Lombardia

Organizzatore: Noctua Book

Info Email: gufotube@gmail.com CremonaNoctua Book

Altre info su:Tag: cultura