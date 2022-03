Centro di Educazione Ambientale e Centro Recupero Animali Selvatici

Sabato 26 Marzo 2022 dalle 15:00 alle 17:00

Descrivere Parcobaleno non è cosa semplice... è nato come Centro di Educazione Ambientale, affidato dalla proprietà, il Comune di Mantova, all'Associazione Anticittà dal 1998, si estende in circa 2 ettari nel Bosco Virgiliano, alle porte di Mantova.

Ma è qualcosa di più.

E' una felice interazione tra istituzioni e cittadini/volontari che ha reso possibile un uso alternativo delle strutture non più utilizzate dal Servizio Giardini del Comune, reinventando una forma d'uso non banale del verde pubblico per riscoprire e godere degli insegnamenti che la natura offre alla vita moderna di città.

A Parcobaleno, guidati dalla sua anima - Andrea Fiozzi - scopriremo tutte le attività che il Centro offre, visiteremo il Centro Recupero Animali Selvatici e vedremo la stazione "Precious Plastic", acquistata grazie alla vincita di un bando: grazie a un macinatore e una stampante ad iniezione, si trasformano prevalentemente tappi di plastica in svariati oggetti, con l'aiuto di numerosi stampi.

I docenti che parteciperanno potranno richiedere l'attestato di frequenza alla visita.

La visita a Parcobaleno è libera, con iscrizione obbligatoria seguendo il link di questa pagina o scrivendo a educazione.ambientale@ogliosud.it

Saranno seguite le disposizioni vigenti in materia di contenimento da COVID 19.

Punto di incontro per chi volesse: CALVATONE-PIAZZA DONATORE DEL SANGUE ALLE ORE 14.30 di SABATO 26 MARZO 2022.

Altrimenti a PARCOBALENO ALLE ORE 15 via Learco Guerra 4/B (Bosco Virgiliano) Mantova