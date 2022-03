2° Giornata mondiale virtuale internazionale dell'acqua

Martedì 22 Marzo 2022 dalle 09:00 alle 13:00

Il World Water Day (Giornata Mondiale dell'Acqua) è stato indetto dalle Nazioni Unite nel 1992; si celebra annualmente in tutto il mondo il 22 marzo.

L'evento, che si svolge nell'ambito di GLOBE EUROPE-EURASIA, è finalizzato a sensibilizzare studenti, insegnanti e cittadini alla conservazione delle risorse naturali e in particolare dell'acqua, per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile.

L'evento sarà orientato sul piano educativo, scientifico, in accordo con gli obiettivi del GLOBE Program e dell'Agenda 2030: video e presentazioni create da scuole italiane, europee ed eurasiatiche di tutti livelli scolari si alterneranno a quelli prodotti da Università e da centri di ricerca italiani e internazionali, da enti locali, associazioni, agenzie di gestione e controllo ambientale e da aziende.

La giornata è promossa da LABTER-CREA Rete di Scuole Mantova, GLOBE Italia, Associazione GLOBE Italia APS (UD), GLOBE Europe-Eurasia Region Coordination Office, nell'ambito del progetto "where is the science?".

Partner istituzionali: Comune di Mantova, Provincia di Mantova, Parco Regionale del Mincio, Parco Oglio Sud, Regione Lombardia.

La diretta, trasmessa tra le ore 9:00 e le 13:00 del 22 marzo 2022, ed i materiali pervenuti saranno catalogati e pubblicati alla pagina

https://www.globeitalia.it/gma2022